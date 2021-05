Minsal reforzó el llamado a vacunarse contra el Covid-19 ante aumento de contagios

19:32 “El 80% de los más de 8 mil casos que tenemos en este momento, son personas que no han recibido su inmunización completa”, señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.

Asimismo, la autoridad presentó una actualización del Estudio de Efectividad de Coronavac, realizado entre el 2 de febrero y el 26 de mayo de 2021 y dirigido por el Dr. Rafael Araos, para demostrar la diferencia que existe entre los pacientes que están vacunados y aquellos que no lo están.

El titular de Salud enfatizó en la distribución de casos según estado de inmunización con casos confirmados y afirmó que “quienes no están vacunados, alcanzan un 77,7% y en los casos sintomáticos la cifra es similar, ya que aquellos que no están vacunados abarcan un nivel sobre el 78,5%”.

Además, la autoridad destacó que los pacientes que no están vacunados “tienen 3,23 veces más posibilidades de hospitalizarse, 3,57 veces más posibilidades de ingresar a una UCI y tienen 4,5 veces más posibilidad de fallecer”.

En relación con la población total, de las 5.471.728 personas no vacunadas, los casos que se hospitalizan ascienden a más de 18.034, los casos que se infectan ascienden a 185.633, los casos que ingresan a UCI ascienden a 6.359 casos y los que fallecen son 2.786 casos.

El Ministro Paris además, presentó un nuevo dato del estudio elaborado entre el 2 de febrero y el 1 de mayo donde se compara estas cifras con el esquema completo de vacunación (2 dosis de CoronaVac y 14 días o más desde la segunda dosis).

En ese sentido, afirmó que en este caso “se infectan 12 mil de 4.173.574 personas, se hospitalizan 1.462 de ese total, ingresan a la UCI 360 personas y fallecen 409. Estas personas generalmente tienen comorbilidades, problemas agregados al coronavirus que los traen desde antes de infectarse”.

Con respecto a los hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos, el 86% no ha completado su esquema de vacunación, es decir, no tenían las dos dosis más 14 días y el 63% de los hospitalizados en UCI no ha sido vacunado.