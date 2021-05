Juan Sutil y ventiladores donados por la CPC: "Me sorprende que no haya habido una gestión para manejar mejor los equipos"

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil se refirió esta jornada a los ventiladores donados por la institución, luego de que un reportaje de La Tercera reveló que sólo 32 de un total de 515 fueron utilizados.

A través de una declaración pública, Sutil dijo que fueron las autoridades de la Subsecretaría de Redes Asistenciales quienes entregaron las especificaciones técnicas de los equipos que debían ser adquiridos.

Esta jornada, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac dijo que los equipos efectivamente fueron puestos a disposición de los servicios de salud, pero que "en la medida en que iban cumpliendo su período útil, iban siendo reemplazados por más sofisticados".

Lee también: Bancada DC pide comisión investigadora por ventiladores donados por la CPC

Sutil dijo que, según lo señalado por autoridades y ex autoridades del Minsal, los "equipos están disponibilizados, utilizados y reemplazados por occidentales, y están ahí a resguardo y son equipos de reserva".

El líder de la CPC, dijo que desde el gremio empresarial "nos remitimos a levantar los fondos, hacer las donaciones, traer los equipos y lo hicimos a sugerencia e instrucción de la autoridad local".

Sutil añadió además que los ventiladores traídos a Chile fueron "producidos por empresas de primer nivel. Me sorprende que no haya habido una gestión para manejar mejor los equipos. Puedo entender que para los médicos puede ser más fácil usar los occidentales, pero de ahí a decir que venían con fallas, me parece incorrecto".