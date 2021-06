Provoste y cuenta pública: "Una vez más lo que hace el Presidente es no entender el país que le ha tocado gobernar"

17:25 "Más allá de pedir perdón, no hizo ningún aporte en cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía" dijo la presidenta del Senado, luego de que no hubo modificaciones al proyecto de IFE Universal.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, dijo que con la Cuenta Pública realizada por el presidente Piñera esta tarde, la última de su mandato, "no cambia el desconocimiento profundo y la falta de ayudas a las familias del país".

"Una vez más lo que hace el Presidente Piñera es no entender el país que le ha tocado gobernar", dijo la senadora DC, quien añadió que "más allá de pedir perdón, no hizo ningún aporte en cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía", en alusión al mea culpa del Mandatario y a que no hubo cambios -que esperaba la oposición- en el proyecto de IFE Universal.

Provoste además desmenuzó otros anuncios y dijo que "cuando habla de mejoramiento al financiamiento dela Educación Superior, le digo, ¿cuál?, no ha habido iniciativa (...) dice en su cuenta pública la sala cuna universal... fue rechazado porque no es universal y busca la privatización de la educación inicial".

"Cuando dice que plantea una reforma a Fonasa, no es más que la privatización del Fondo Nacional de Salud (...) cuando el gobierno hace esos anuncios del nuevo impulso a la Araucanía, da cuenta que no logra entender la dimensión y la profundidad... un catastro para evaluar la productividad de las tierras, no entiende la cosmovisión que está detrás de la restitución".