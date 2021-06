Sichel celebró anuncio de matrimonio igualitario y Briones propuso incluir adopción homoparental

A través de sus redes sociales los pre candidatos a la presidencia Ignacio Briones y Sebastián Sichel, valoraron el anuncio de Sebastián Piñera sobre poner urgencia a la discusión del proyecto de matrimonio igualitario.

La iniciativa se encuentra en el parlamento desde el gobierno de Michelle Bachelet.

En este sentido, Sichel planteó que "no hay familias incorrectas o correctas, hay familias donde existe amor y donde el Estado debe brindar protección. Siempre lo he pensado y lo he defendido, buena noticia la urgencia al proyecto".

Asimismo, Briones se manifestó en la misma línea, pero con la diferencia de avanzar en la adopción.

"No podemos tener ciudadanos de primera y segunda clase, en cuanto a sus derechos. Y no se trata solo de parejas, si no que de familias desprotegidas por el Estado: la adopción debe ser parte del proyecto", cerró.