Bellolio pidió a Chile Vamos acelerar aprobación del IFE y apuntó a no "mezclar" con disconformidad por proyecto de matrimonio igualitario

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, fue consultado durante esta jornada sobre el proyecto de matrimonio igualitario y los cuestionamientos que han surgido desde el oficialismo ante la decisión de Sebastián Piñera de ponerle suma urgencia a su discusión en el Congreso.

Al respecto, el secretario de Estado, insistió que "el presidente hace este anuncio por convicción (...) no sentimos que sea una medida en la cual no estamos quedando solos", aseguró, reiterando que "no es por conveniencia".

Y si bien, dijo entender "que hayan algunas manifestaciones al contrario", sostuvo que no comparte "que se quiera mezclar el hecho de ponerle urgencia a un proyecto como este, con otras cosas distintas como son las ayudas como un IFE universal".

"Pediríamos a la coalición del gobierno y también a la oposición que seamos responsables y también rápidos en sacar esta ayuda", añadió, precisando que esperan su aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado "cuanto antes".

Sobre qué se le pide a la UDI en este sentido, Bellolio indicó que ha sostenido conversaciones con los distintos actores. "Espero con el tiempo esa disconformidad vaya bajando y se den cuenta que tenemos un proyecto en común", acotó, haciendo referencia a las ayudas en pandemia.

Para cerrar, aseguró entender "que ellos puedan estar moelstos por ponerle la urgencia a un proyecto, los senadores y diputados van a votar en conciencia(...) pero mezclar eso con las ayudas sociales a la familia creemos que eso no guarda lugar".

"Es un proyecto que venía desde antes, y por eso el presidente dice que 'le llegó su momento' de que sea aprobado cuanto antes", zanjó.