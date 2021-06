[VIDEO] Habló joven que denunció haber sido falsamente vacunada: "Lo más probable es que sea un error, porque cuál es el sentido"

Viral se volvió el video de Camila Santander, quien denunció haber sido falsamente vacunada. La joven de 23 años llegó hasta el Espacio Riesco en Huechuraba, donde debía aplicarse la primera dois de Pfizer.

Todo el proceso fue registrado en un video por su hermano de 17 años. Fue exactamente este registro el que los hizo advertir el hecho.

Según explicó al matinal "Bienvenidos", registrar el momento fue una broma familiar.

"Me molestan mucho que yo soy alaraca", contó, por eso aseguró que "grabamos todo. Yo hice todo el procedimiento como se debía, me vacunaron, seguí los pasos, me quedé en el estacionamiento, después tuve que ir a hacer unos trámites, llegué en la tarde a la casa que fue cuando le pedí a mi hermano que me mandara el video para verlo y nos dimos cuenta que no apretaban la jeringa ahí recién”.

Las imágenes, dejarían ver que la funcionaria de salud no aprieta la jeringa en el momento de pinchar su brazo con la aguja.

"Si es que no nos hubiésemos dado cuenta como familia tampoco sabría hoy día que no estoy vacunada, porque no recibí atención después", replicó.

Sobre el porqué del episodio, insistió en que "quizás fue un error. Lo más probable que sea un error, porque cuál es el sentido de que no me pongan la vacuna si hay para todos".

RESPUESTA AUTORIDADES

El caso llegó a tal nivel que la Municipalidad de Huechuraba hizo referencia a través de un comunicado reconociendo el error.

Más tarde en 24 Horas, la joven dijo que ya fue contactada por las autoridades de Salud para concertar una cita.