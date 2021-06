Frente Amplio se querella contra responsables de eventual fraude en elecciones de San Ramón

Esta tarde, el candidato a alcalde del Frente Amplio por la comuna de San Ramón, Miguel Bustamante (CS), ingresó una querella criminal contra quienes resulten responsables de “cohecho, asociación ilícita y otros delitos electorales y a la fe pública” en los comicios del 15 y 16 de mayo.

Los hechos en los que se fundamenta la querella se basan en el reciente fallo del Segundo Tribunal Electoral Metropolitano (TER) que anuló parcialmente el proceso eleccionario de alcalde y concejalías en la comuna. En dicha sentencia el organismo consignó la integración ilegal de mesas receptoras de sufragio y el voto asistido ilegalmente.

Con estos antecedentes, el aspirante al sillón edilicio de San Ramón interpuso una acción judicial en la que solicita al 15º Juzgado de Garantía que ordene una investigación al Ministerio Público, oficie a cinco organismos y cite a testigos para prestar declaraciones sobre “irregularidades observadas en el proceso eleccionario”.

En el documento, Bustamante solicita que se oficie a Contraloría para que remita los documentos, investigaciones y oficios de fiscalización sobre la Municipalidad de San Ramón, y al alcalde Miguel Aguilera para que informe si los vehículos municipales o que mantienen contratos vigentes con el organismo público realizaron trayectos o transporte de gente los días 15 y 16 de mayo e indique sus recorridos.

Además, el candidato pide que la Unidad Operativa de Tránsito envíe las grabaciones de las cámaras en el horario en que se desarrollaron las elecciones; que el Servicio Electoral remita las actas de constitución y de observaciones de las mesas que fueron anuladas por el TER, y que el jefe de las Fuerzas Armadas de la división encargada de los recintos eleccionarios de la comuna informe sobre las irregularidades observadas en los comicios.

“Como Frente Amplio hemos realizado más de 30 acciones de fiscalización e incluso hemos empujado la destitución del alcalde Aguilera. Hoy día es necesario que quienes intervinieron la elección sean investigados penalmente, porque necesitamos impulsar un nuevo modelo de desarrollo comunal para San Ramón donde se haga retroceder al narcotráfico, la corrupción no tenga cabida y la ciudadanía sea protagonista para que nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de operaciones electorales”, señaló Miguel Bustamante.

El candidato de Convergencia Social también hizo un llamado a la población a sumarse a la acción judicial: “Nuestra voluntad es garantizar el buen vivir para los habitantes de San Ramón, donde la municipalidad garantice derechos sociales y sea representativa de la comunidad, por eso, hacemos un llamado abierto a la ciudadanía y organizaciones sociales de la comuna a adherirse a esta querella”.

Por su parte, la candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, aseveró que “la alcaldía en San Ramón está capturada por la corrupción y esas malas prácticas tienen que ser investigadas por la justicia y erradicadas de la política. Hoy las personas merecen gobiernos locales, regionales y nacionales transparentes que les mejore la calidad de vida, no autoridades vinculadas a la narcopolítica. Es tiempo de transformaciones y de abrirse a la oportunidad de tener una nueva comuna”.

En esa línea, la diputada Gael Yeomans, afirmó que “vamos a ocupar todas las herramientas necesarias para poner fin a la narcopolítica y la corrupción que ensucia al municipio de San Ramón, para así no volver a tener otra alcaldía presidida por alguien como Miguel Ángel Aguilera”.

“Nuestra lucha contra la corrupción no es reciente, desde que conformamos esta coalición, siempre hemos velado por el bienestar de las vecinas y vecinos de la comuna. Hemos buscado a través de diversas acciones impulsar que la corrupción y las redes de narcotráfico salgan de una vez por todas de la política de San Ramón y esta no es la excepción, porque necesitamos que cada uno de los responsables de estos delitos respondan. Con los votos de los vecinos no se juega”, cerró Yeomans.