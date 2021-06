Antonella Ríos habló de golpiza que dio a mujer: "Yo sentía que era una traición global"

Antonella Ríos fue parte del programa "Podemos Hablar" emitido este viernes, donde relató un episodio de infidelidad que vivió.

La actriz contó que todo ocurrió en el año 2000 y terminó con una golpiza que ella misma dio a la mujer involucrada.

"Él era director de baile, de danza, hacíamos performance en el búnker y de repente llegó una chicoca, que más que chicoca era una mujer curvilínea, bastante atractiva".

Tras un viaje que realizó, volvió a ver a su pareja, pero aseguró que no esperaba encontrarlos juntos.

"Ella ya sabía que yo era la pareja de él. La agarro del pelo y le pego patadas en el poto y le empiezo a gritar cosas súper feas, que en estos tiempos serían absolutamente juzgadas por mis pares. Súper poco sorora", contó.

Incluso, reconoció que continuó agradiendo a ambos. "Le pegué, le pegué y le pegué hasta que me cansé, pero creo que fue la primera vez en mi vida que me he cegado por celos. Yo sentía que era una traición global, porque ella sí sabía que era mi pololo".

Sin embargo, cerró su relato sorprendiendo a los asistentes del espacio. "Ahora somos amigas con ella", aseguró.