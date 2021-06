La crítica de Rodrigo Sepúlveda que abrió el debate en las redes: "¡Qué se creen esos tipos!"

El periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda, volvió a acaparar la atención en las redes sociales, después de criticar en duros términos a los empleadores que no entregan permisos a sus trabajadores para poder vacunarse contra el Covid-19.

Durante su aparición en televisión, expuso su opinión crítica al respecto, abriendo el debate a la par en Twitter.

“Es increíble (...) No puede ser que existan aún jefes que no autoricen a los trabajadores que vayan a vacunarse. Cómo es posible hacer un proyecto de ley al respecto, pero se hace, simplemente porque hay superiores que están errados y no los dejan ir a vacunarse, contrario a lo busca el gobierno y el país entero”, comenzó diciendo.

"Pedir autorización para vacunarse parece pecado. ¡Qué se creen esos tipos! A ellos hay que castigarlos de forma firme y dura, no a los empleados”, cerró.