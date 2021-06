Alcalde de San Ramón: "He sido objeto de una persecución inédita en Chile"

El cuestionado alcalde, nuevamente reelecto, de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (independiente, ex PS), acusó ser "objeto de una persecución inédita en Chile" y negó rotundamente tener relaciones con el narcotráfico.

Aguilera recalcó que "jamás he tenido alguna vinculación con el narcotráfico ni con narcotraficantes. He sido objeto de una persecución inédita en Chile. Me acusaron de narcotráfico, de ser un 'narcoalcalde', de ser 'El Padrino' de la zona sur de Santiago. Pusieron los murales de Pablo Escobar, dijeron que era una 'narcocomuna' y, bueno, estigmatizaron a la comuna de San Ramón", dijo a El Mercurio.

Y agregó que "estas investigaciones tienen personas que quedaron detenidas, que viene de hace un año, y con medidas intrusivas. O sea, claramente ya sabían que yo no era narcotraficante, que no tenía vínculo".

Además, esta semana se dio a conocer que el Segundo Tribunal Electoral de Santiago ordenó repetir en forma parcial la elección del pasado 15 y 16 de mayo en la que resultó reelecto por estrecho margen, se anularon las votaciones de 65 mesas, de las cuales se tendrán que volver a realizar los comicios. Aguilera, en tanto, apelará.

"La elección fue absolutamente transparente. Lamento profundamente que el fundamento del Tribunal Electoral sea bastante débil. Los testigos son cuatro del comando del candidato Toro que perdió conmigo y uno del candidato a concejal (Miguel Ángel) Garrido que perdió conmigo en las elecciones de 2012. Esos son los testigos", reclamó.