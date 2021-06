Claudio Bravo: "Es imperioso ganarle a Bolivia para meternos en la pelea"

Claudio Bravo, arquero de la selección chilena, enfrentó este domingo los microfonos para referirse principalmente a la participación del combinado nacional en la doble fecha Clasificatoria a Qatar 2022 ante Argentina y Bolivia.

El próximo desafío del ‘Equipo de Todos’ será este martes 8 de junio ante los altiplánicos, en San Carlos de Apoquindo, por la octava fecha. Tanto la ‘Roja’ como la ‘Verde’ llegan en buen pie al empatar frente a los ‘albicelestes’ y vencer a Venezuela en la jornada anterior, respectivamente.

“Es imperioso ganarle a Bolivia para meternos en la pelea por ir al Mundial. La clasificatoria está apretada y un triunfo ante Bolivia le dará más valor al punto que ganamos en Argentina”, expresó de entrada el experimentado golero.

Además, respecto al 1-1 frente a Argentina en Santiago del Estero, el guardameta del Real Betis señaló que “la valoración del empate es positiva porque no fue fácil llegar allá y sacar un partido adelante con muy poco trabajo ante grandes jugadores”.

“El partido ante Argentina nos dejó cosas positivas, pero ahora el desafío es Bolivia (…) Lo que más preocupa del próximo partido es siempre mi equipo. Debemos aprovechar estos días para trabajar y no confiarnos”, complementó.

En el plano personal, y específicamente sobre su futuro, el exarquero del FC Barcelona y Manchester City dijo que “he trabajado bien, compitiendo de buena manera y disfruto estando acá y en el Betis. Mientras siga siendo exigente, voy a estar en el Betis o jugando en Chile o en la selección. Eso lo determinará el tiempo, mi cuerpo y mi familia”.

“Siempre que he venido a la ‘Roja’ me he sentido bien. El ser capitán o no es un privilegio, pero no me modifica muchas cosas”, añadió.

Consultado por la disputa de la Copa América, frente a la posición de muchos jugadores en contra de su realización, el de Viluco indicó que “estamos viviendo algo complejo con la pandemia y con el tema social. Ahora estamos enfocados en Bolivia y ya veremos lo que sucede. Tenemos una posición súper clara, y tomaremos una decisión en conjunto, en base a lo que está pasando en toda Sudamérica”.

“Es complejo el tema del covid en un equipo, porque en un camarín necesitas de una sensación grupal que siempre fortalece”, agregó.

Para terminar, Bravo destacó el rendimiento que han presentado la arquera Christiane Endler en el PSG y Gabriel Arias en Racing, hoy su máxima competencia en el arco nacional. Respecto a la capitana de la ‘Roja’, el formado en Colo Colo expresó que “lo que ha hecho ella es tremendo. Es complejo ir a Europa y lo que ha hecho no va solo por talento, va por muchas otras cosas más”.

Respecto al portero de la ‘Academia’, apuntó que “lo de Gabriel Arias no me sorprende. Tiene grandes condiciones y trabaja de manera increíble. Tanto Arias como Castellón trabajan de manera increpible, porque me demuestran que me quieren sacar, que me quieren apretar y me motivan”.