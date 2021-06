Oliva por dichos de Boric tras aceptar apoyo de Maltés a su candidatura: "Uno no puede actuar con soberbia"

La candidata a gobernadora regional metropolitana del Frente Amplio, Karina Oliva, se refirió a los dichos del candidato presidencial de la coalición, Gabriel Boric, quien manifestó no estar de acuerdo con aceptar el apoyo de Pablo Maltés.

Cabe recordar que el parlamentario escribió por Twitter que "ni por un millón de votos" recibiría un apoyo de parte del círculo de la legisladora humanista".

A lo que Oliva manifestó que "estamos agradeciendo un acto de humildad, de generosidad, de decir que éramos la mejor opción para los humanistas".

"Uno no puede actuar con la soberbia de decir que no lo acepto 'ni por un millón de votos', creo que más bien tiene que ver con el debate personal y yo ahí no voy a caer, porque creo que Gabriel es una persona que tiene que construir y que va a ser un buen candidato a la presidencia", añadió.