Sichel afirmó que votará por Orrego "porque no me gustan que se extremen las posiciones en Chile"

Durante esta jornada el candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, abordó las elecciones de este domingo por la gobernación de la región Metropolitana y se inclinó por el Claudio Orrego "porque no me gustan que se extremen las posiciones en Chile".

Sichel manifestó que "síntoma de la degradación de la política y lo digo abiertamente, la degradación de la política se trata más de hablar sobre lo malo del otro que de lo bueno de uno, también se trata de no enfrentar los debates (...) tenemos que mostrar nuestras diferencias en temas como el matrimonio igualitario, impuestos, en temas cómo queremos hacer la política social, pero no caer en la ofensa personal".

En cuanto a las críticas que ha recibido Orrego por parte de Oliva, el candidato presidencial expresó que "yo le quiero contar a ella y a muchos que la guerra fría terminó, que el Muro de Berlín se cayó hace muchos años y que los chilenos más que estar preocupados si yo soy de izquierda o de derecha, del centro o del otro lado, están preocupados acá le puede mejorar su vida".

"No tengo ningún complejo en decir que no voy a votar nunca por posiciones extremas y viendo las últimas posiciones que ha dado Karina Oliva, probablemente voy a votar por Claudio Orrego, no tengo complejo en eso. Pero voto por él más bien, porque no me gustan que se extremen las posiciones en Chile y que se radicalizan las conversaciones, pero creo que tengo una convicción distinta que se necesita nueva política, otros actores para cambiar el debate y lo que vemos ahí entre ellos dos es vieja política y tenemos que cambiar el eje de los que estamos haciendo" aseveró.