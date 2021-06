Gobierno por declaración de constituyentes: "Llamamos a respetar las reglas que están en la reforma constitucional"

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió a la declaración de 34 miembros de la convención constitucional, quienes dijeron acatarán el reglamento y las normativas sin subordinarse al Acuerdo por la Paz firmado en noviembre de 2019, que permitió el proceso constituyente, del que sostuvieron, "nunca suscribieron los pueblos".

El secretario de Estado, insistió que "el Gobierno respeta plenamente los grados de independencia que tiene la Convención Constitucional, pero también somos categóricos en el sentido que la reforma constitucional que dio pie a la convención fija ciertas reglas que deben ser respetadas".

Con ello, insistió que "los candidatos que se presentaron a la convención y que fueron electos, lo fueron bajo esas reglas. En ese sentido nos parece que todos deben respetarlas y confiamos en que la inmensa mayoría así lo va a hacer".

Ossa también abordó el rol que tomará el Gobierno, reiterando que "tiene que jugar un rol que es el que está en la reforma constitucional, que es entregar el apoyo técnico, administrativo y financiero, pero quiero desmentir categóricamente lo que por ahí es ha señalado, que el Gobierno pretenda inmiscuirse en el reglamento".

Al respecto, precisó que "el Gobierno no está preparando un reglamento, no lo va a preparar y no puede hacerlo. Cosa distinta es que llamamos a respetar las reglas que están en la reforma constitucional", zanjó.