Los delanteros que piden una oportunidad ante la sequía de goles en la Roja

La falta de gol, esa misma que tanto ha penado en la Selección Chilena, fue protagonista en el empate 1-1 frente a Bolivia. Han pasado entrenadores y nuevas generaciones, pero la crítica se mantiene en ese jugador que logre finalizar la jugada con un abrazo y un grito de gol.

Viene la Copa América y Martín Lasarte ya anunció un equipo mixto para la polémica competición. Pero la Roja tiene que pensar en qué jugadores puede utilizar, además de los nominados a la pasada fecha de Clasificatorias, para que sea su nuevo goleador.

"Nuestro gran objetivo es lograr que Chile vaya al Mundial. Esto no significa no darle importancia a la Copa América, pero la queremos usar como herramienta para la consolidación de los jóvenes", sostuvo "Machete".

Para Marcelo Bielsa fue Humberto "Chupete" Suazo y para Jorge Sampaoli e incluso para Juan Antonio Pizzi fue Eduardo Vargas, ahora, aunque el jugador del Atlético Mineiro sigue en el plantel, no hay otro futbolista que pueda reemplazar su capacidad goleadora. Ahora, "Turboman" no anota en un partido oficial con Chile desde el 2019 cuando la Roja venció 4-0 a Japón en Copa América. Y por las Clasificatorias, desde el 2017 que no marca después del 2-1 sobre Ecuador.

El equipo crea las oportunidades, busca con pases internos lograr entrar hasta dentro del área rival, pero también abusa de los centros sin tener un jugador de área. Según los datos entregados por DataFactory, Chile fue el equipo con más situaciones de gol en la fecha pasada con 26, de las cuales una terminó en gol, 14 remates al arco, 2 al palo y 9 desviados. Quienes más dispararon fueron Eduardo Vargas y Alexis Sánchez con 6 y 5 remates, respectivamente.

Las opciones

En Chile hay varios nombres que pueden tener una oportunidad para ser el centrodelantero de la Roja. Marcelo Larrondo viene de un gran momento con O'Higgins de Rancagua. El argentino nacionalizado chileno siempre estuvo en la órbita de la Selección Chilena y su fuerte físico, sumado a los 1,91 metros de altura, lo hacen una carta interesante.

Actualmente, Larrondo ha anotado tres goles con la camiseta de O'Higgins en siete partidos disputados. El ex River Plate puede aportar algo que no tiene la Roja, que es altura dentro del área rival y un potente cabezazo.

Y en el torneo local también hay otras opciones. Como Diego Valencia, jugador de la Universidad Católica de tan solo 21 años que vive un momento dulce con la camiseta cruzada. El atacante de 1,83 metros de altura, lleva cuatro goles anotados en el Campeonato Nacional y dos en la Copa Libertadores, torneo en el que clasificaron a octavos de final después de diez años.

Ángelo Henríquez también podría ser una de las cartas en Chile. El jugador de la Universidad de Chile ha sido citado por "Machete" a los microciclos de la Selección Chilena pero una lesión lo dejó fuera. El ariete ha marcado un gol en este campeonato, pero vivió un renacer futbolístico en la recta final del campeonato pasado donde marcó cinco tantos.

Otro futbolista que incluso ha tenido oportunidades en la Roja es Diego Rubio. El centrodelantero del Colorado Rapids de la Major League Soccer de Estados Unidos, ha jugado los ocho duelos de su equipo en la liga norteamericana y ha marcado dos goles.