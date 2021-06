Presidente de la UDI criticó confinamiento en la RM: "Lo volvemos a decir con más fuerza fin a las cuarentenas"

16:43 A través de Twitter, Javier Macaya abordó los anuncios del plan paso a paso y afirmó que las cuarentenas "no están sirviendo para cuidar a nuestra población. No se cumplen".

El presidente de la Unión Democrata Independiente, Javier Macaya, crítico los anuncios en marco del "Plan paso a paso" donde la región Metropolitana entrará a cuarentena desde el sábado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Macaya manifestó que "Lo volvemos a decir con más fuerza fin a las cuarentenas".

"No están sirviendo para cuidar a nuestra población. No se cumplen. Hay que seguir cuidándonos y tomar nuevas medidas de protección, pero la salud mental y la economia ya han sido suficientemente golpeadas. No más", aseveró.