Vocero Bellolio: "Hay una fatiga pandémica (...) pero eso no quiere decir que las cuarentenas no funcionen"

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a las críticas que ha recibido los anuncios en el plan paso a paso donde la región Metropolitana deberá pasar a cuarentena total este sábado y afirmó que hay una "fatiga" de las personas pero eso "no quiere decir que las cuarentenas no funcionen".

Bellolio aseveró que "la percepción en algunos casos puede ser correcta, pero en otros no, de hecho, los datos muestran que cuando hay cuarentenas, puede bajar entre un 26%, 30%, 35% la movilidad, es menos que en los primeros momentos de cuarentena, obvio, porque hay una fatiga pandémica, lo entendemos, pero eso no quiere decir que las cuarentenas no funcionen".

"Y lo que ha dicho además las distintas experiencias internacionales es que sobre todo en los sectores más urbanos como las ciudades sí funcionan, tienen un efecto de resago, no son inmediatos (...) pero esto también es una cuestión de responsabilidad individual", añadió,

En su opinión, el portavoz de La Moneda señaló que "nadie puede ver con buenos ojos el volver a una cuarentena, nadie la quiere, nosotros como Gobierno llevamos más de 13 meses, casi 14 meses ya en una pandemia que ha significado muchísimo dolor para muchísimas personas y son los adultos mayores quienes además han estado más tiempo encerrados, de ahí el pase de movilidad que era tan importante (...) Por ahora no podemos relajar las medidas, porque todavía tenemos altos casos, la única razón que justifica hacer una cuarentena es lo sanitario, estamos hasta el tope en las camas UCI, necesitamos que las personas se cuiden, no sólo ellos sino que todos los demás".

"Esa es la razón por la que hemos hecho cuarentenas, pero al mismo tiempo que hemos hecho esas cuarentenas, hemos hecho también ayudas sociales muy importantes para que éstas se puedan cumplir bien, por ejemplo, el IFE universal", cerró.