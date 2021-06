Delgado y continuidad de estado de excepción: "Tenemos que tomar la decisión en los próximos días de qué vamos a plantear en el Congreso"

18:10 "Es bueno tener siempre las herramientas disponibles, aunque no se utilicen todas", dijo.

"Tenemos que tomar la decisión en los próximos días de qué vamos a plantear en el Congreso", dijo el minsitro del Interior, Rodrigo Delgado, con respecto al futuro del estado de excepción.

"Es bueno tener siempre las herramientas disponibles, aunque no se utilicen todas, el tener un estado de excepción no significa en particular utilizar todas las herramientas como se han utilizado hasta ahora, sino que podemos proyectar un segundo semestre entendiendo que las curvas van a ir bajando conforme la vacunación también vaya avanzando en los distintos grupos etarios, sobre todo las personas más jóvenes", replicó.

En este sentido, advirtió que "si se acaba de la noche a la mañana, por ejemplo, la posibilidad de tener toque de queda y no se han vacunado los más jóvenes, los que van a salir a celebrar y a utilizar espacios que hoy están un poco más restringidos son justamente los más jóvenes y las personas que no están vacunadas".

Por lo mismo, insistió en que "el Gobierno tiene que mirar todas las condiciones, otros indicadores que no necesariamente o los partidos políticos o la sociedad en su conjunto los están viendo, por ejemplo, la positividad, la cantidad de camas disponibles por regiones, el testeo, la trazabilidad", enumeró.