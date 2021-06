Propuesta del Colmed de volver a clases en fase 1: Colegio de Profesores afirmó que "no nos parece ser los primeros en abrir"

Diversas reacciones ha generado la propuesta que presentó el Colmed en marco de modificar el plan paso a paso, la que crea una nueva fase 0 o de "cortocircuito epidémico" y que en la etapa 1 se reanuden las clases presenciales en los jardines infantiles y en la educación básica, lo que fue discrepado por el Colegio de Profesores asegurando que "no nos parece ser los primeros en abrir".

Es importante precisar que el plan espera que en la etapa 2 se permita el retorno voluntario en la educación media y universitaria.

Pues el presidente del gremio docente, Carlos Díaz, afirmó que "en su propuesta, y lo he conversado con la Doctora Izkia Siches, el Colegio Médico plantea la posibilidad de volver a la presencialdiad abriendo en primer lugar los jardines infantiles y las escuelas básicas en fase 1, cuestión que no compartimos, y se lo he señalado así a la Doctora Siches, porque nos parece fundamental que estén garantizadas las condiciones, y los apoderados no enviarán los niños a la escuela mientras estas condiciones no estén garantizadas".

Díaz explicó que "para nosotros la vida y la salud son lo primero" y dijo que "tenemos serias desconfianzas de los famosos protocolos, que solo quedan en el papel".

el líder del Colegio de Profesores insistió en que "solo en fase 4 están las condiciones reales para volver en forma segura a la presencialidad. Lo hemos venido manifestando desde el año pasado y lo seguiremos sosteniendo, porque representamos también el sentir de los padres y los apoderados respecto de este tema".

"No nos parece ser los primeros en abrir los espacios –las escuelas– para que los niños y las comunidades asistan, con posibilidades altas de riesgo (...) También nos preocupa que se entregue una señal errática respecto de que en esas condiciones se pueda volver sin que exista mayores problemas", agregó.