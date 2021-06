Gobierno por aprobación de voto obligatorio: "No quisiéramos que exista una reforma constitucional que sea de papel"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, se refirió a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que restituye el voto obligatorio.

"No existe una sanción aparejada a quienes no cumplen con lo que se busca ahora. En ese sentido, no quisiéramos que exista una reforma constitucional que sea de papel. Si de verdad lo que se busca es nuevamente cambiar el paradigma sobre si ir a votar es un deber, entonces tenemos que hacerlo bien, pensarlo bien, hay tiempo todavía en el Senado", planteó.

Con ello, el secretario de Estado, planteó que "no es algo muy común tener inscripción automática y voto obligatorio. En consecuencia, el llamado es a ver si existirá alguna posibilidad de instaurar mecanismos de desinscripción".

Además, sobre lo que se hará a continuación, Ossa indicó que "queremos ver cuál es el ambiente del Senado".

Según explicó, "en la medida que vayamos recogiendo las distintas opiniones, partiendo por las de Chile Vamos, el Gobierno va a adoptar la posición que corresponde, lo que sí celebramos es que los principales defectos de este proyecto fueron subsanados".