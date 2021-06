Boric: "No tengo ninguna duda de que Unidad Constituyente no es lo mismo que la derecha"

09:16 El precandidato y diputado por Magallanes, dijo que "si no pasamos a segunda vuelta, votaré por cualquier candidatura de Unidad Constituyente".

El precandidato presidencial y diputado por Magallanes, Gabriel Boric, dijo que no tendrá inconvenientes en votar por un candidato de Unidad Constituyente, en caso de que la opción de la izquierda, en la que dirimirá con la carta del PC, Daniel Jadue, no llegue a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"etiquetar a quienes no piensan como nosotros de 'neoliberales' no ayuda a construir mayorías. Si no pasamos a segunda vuelta, votaré por cualquier candidatura de Unidad Constituyente". En diálogo con Cooperativa , Boric dijo que. Si no pasamos a segunda vuelta,".

"No tengo ninguna duda de que Unidad Constituyente no es lo mismo que la derecha", planteó el parlamentario.

Consultado sobre los resultados de la elección a gobernador y la alta abstención, Boric planteó que "la baja participación del domingo tiene que ver con que muchos no sabían en que consistía el cargo, pero también con el tono del debate que se estuvo dando".

"Hemos visto que el voto voluntario genera una sobrerrepresentación de los sectores más acomodados de la sociedad. Me gustaría que el voto obligatorio se aplicara lo antes posible, me convenga o no", dijo.

El parlamentario además se refirió a los dichos de su contendor en primarias, Daniel Jadue, quien dijo en primera instancia que solicitaría un estatuto de garantías democráticas a la DC y a las FF.AA. "El objetivo de nuestra primaria tiene que ser convocar más allá de nuestros mundos y declaraciones como esa dan excusas a personas que quieren instalar el miedo", sostuvo.