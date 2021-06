Paris dijo que es "problable" que vacunación contra el Covid-19 sea "año a año": "No pensemos que vamos a eliminar el virus"

"Vamos a tener que seguir conviviendo con este virus. Se va a mantener una tasa de contagiados más o menos estable", sostuvo el ministro de Salud Enrique Paris, abordando el escenario actual de la pandemia.

"Va a ser muy difícil llegar a niveles de cero, eso es imposible", dijo, reiterando que "tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus", reiterando que "una cierta disminución" se podrá tener "cuando se vacune el 80% de la población susceptible que quiera vacunarse".

Con ello, informó que el Gobierno ya está negociando vacunas para el próximo año, indicando que "el virus va a permanecer".

"Lo más probable es que sigamos teniendo que vacunar año a año (...) No pensemos que vamos a eliminar el virus, eso no es así. No ha ocurrido en ninguna parte del mundo", zanjó.