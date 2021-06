Catalina Rojas, viuda de Roberto Parra: "Me lleno de emoción cuando recuerdo a Los Tres cantando 'Quién es la que viene ahí' en Viña"

Cuando se le pregunta a Catalina Rojas cómo conoció a su fallecido esposo, Roberto Parra, no evita soltar un suspiro con humor. "Ya ni me acuerdo", comenta entre risas. "Yo lo conocí en los 'Balnearios Populares' en el gobierno de Allende. Roberto andaba cantando por todos los balnearios: en Peñuelas, en Pichidangui, en Los Vilos, en todas partes", recuerda.

El próximo martes 29 de junio se cumple el centenario del nacimiento del músico, cantautor y folclorista chileno Roberto Parra. Es por eso que la Editorial Pehuén presentó tres títulos imperdibles: "La negra Ester / El desquite", texto con las décimas de su autoría; "Roberto Parra. La vida que yo he pasado", de Catalina Rojas; y "La Música de La Negra Ester", de Cuti Aste, Álvaro Henríquez y Jorge Lobos.

Si bien está firmado por Rojas, la cantante popular asegura que "Roberto Parra. La vida que yo he pasado" es más un proyecto familiar. "Mi hija también escribió en ella y hay fotos de Roberto, sus obras, hay hasta partituras", comenta. El libro es una completa biografía que da cuenta de las distintas etapas de la trayectoria de este singular artista nacido el 29 de junio de 1921.

En este texto, la cantautora y madre de sus dos hijos, en conjunto con Pehuén, muestran al hombre que cambió la visión y el contenido no sólo de las cuecas, sino de la cultura popular chilena, quien desempeñó su arte en escenarios como boites, circos y cabarets a lo largo de todo el país.

El músico, que en su momento no tuvo reconocimiento, se ha transformado en uno de los iconos del folclore urbano, y es que además de sus canciones su nombre abrió camino por sus décimas, entre ellas las presentes en su libro " Décimas de la Negra Ester", que acabaría siendo llevada a las tablas por Andrés Pérez, transformándose en la obra más vista en la historia del teatro chileno.

A inicios de mes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que establece el 29 de junio de cada año como el Día del Folclor Urbano Roberto Parra. Rojas cree que ello es algo bueno. "Por lo menos se le está dando la importancia que tiene", plantea. El proyecto espera la decisión del Senado.

¿No te molesta que haya desconocimiento de tu música?

Mira, a estas alturas de la vida ya no me importa. Piensa que todos me conocen como "la viuda de Roberto Parra". Eso lo tengo asumido desde hace mucho tiempo, aunque hay una canción que la cantan eternamente en Valparaíso. Se llama "Puerto Esperanza", así que por lo menos en Valparaíso me tocan todos los días.

Resulta que se parecía mucho a mi papá, porque él también era músico. Pero al final nunca ejerció porque tuvo muchos hijos, pero eso era lo principal, se parecían mucho. Son conclusiones que yo he sacado tiempo después. Con él nunca se pasaban penas.

Sí, pero todavía no se comienza a filmar. Ganaron un fondo el año pasado, y el otro día estuve colaborando con el guión y hay mucha pega, hay hartas obras.

Súper bien. En San Antonio le tienen actividades todo el año y en septiembre habrá un festival de cueca chora donde van a participar jóvenes de la región. El mismo 29 se va a presentar un libro que se llama "El Golpe". Es un libro que ya salió pero es una obra de teatro adaptada por la dramaturga Florencia Martínez que fue escrita por Roberto. Ahí voy a participar a través de la Biblioteca Nacional a las 19:00 horas. Ahí hay varios cuadernos y esta semana lanzarán unas cápsulas audiovisuales a través de la Biblioteca. Van a empezar esta semana a lanzarlos por Youtube y Facebook. Estamos con hartas actividades.

Creo que hay una vuelta, sobre todo en la cueca. La cueca urbana en realidad. Hay un renacimiento en todos lados, en Valparaíso, aquí en Santiago igual, aunque con la pandemia está todo cerrado. Pero hay un renacimiento de la cueca, y estamos contentos con eso. Creo que es en parte por Álvaro Henríquez, que en todas sus presentaciones toca las canciones de Roberto.

Desde la actuación de Alvarito en MTV hace como 10 años que muchos jóvenes se han fijado en su música, tocando cuecas. La verdad es que me lleno de emoción cuando recuerdo que Los Tres cantaron "Quién es la que viene ahí" en Viña del Mar y todo el mundo la cantó, es súper bonito.