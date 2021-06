Ex pareja de Gonzalo Jara: "Nunca pensé que era una persona sin alma y sin corazón"

La ex pareja del jugador chileno Gonzalo Jara Roxana Luengo, aseguró que el jugador no ve hace hija hace un largo tiempo.

En conversación por Instagram con Cecilia Gutiérrez, acusó que ya no mantienen contacto.

"Lo desconozco totalmente, nunca pensé que era una persona sin alma y sin corazón".

"Me duele que su padre no vea a su hija y que no aporte económicamente. Yo no quiero lujos (...) No estoy pidiendo para mí ni para comprarme cosas. A mis hijos le han faltado muchas cosas", aseguró.

"Estoy en una situación grave, estoy abandonada por parte de la familia de él. Me siento sola porque no hay apoyo".

Incluso, ocupó el espacio para enviarle un mensaje: "Que me desbloquee, me llame y se siente a conversar conmigo, que me diga realmente lo que le pasa. Si es hombrecito que dé la cara".