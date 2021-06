Canal 13 respondió a Daniel Jadue por sus dichos en debate con Boric

Canal 13 emitió un comunicado de prensa donde cuestionó los dichos del candidato presidencial comunista, Daniel Jadue, durante el debate realizado anoche en CHV/CNN Chile.

El canal lamentó “profundamente” sus declaraciones, donde dijo que “si Canal 13 define que va a ser el canal de un candidato particular y dice que va a ser de extrema derecha y que va a representar a los violadores de Derechos Humanos, lo podría hacer, pero eso debiera estar en su definición programática, no plantearnos efectivamente a todos los chilenos, que son canales plurales, cuando efectivamente no lo son”.

Al respecto, la estación televisiva sostuvo que “la insinuación del señor Jadue es injustificada contra Canal 13 y todas y todos sus trabajadores, que se entregan día a día a sus labores de un modo profesional, honesto, respetuoso de la diversidad de opiniones y visiones, como le consta al propio candidato del Partido Comunista, que ha sido invitado varias veces a nuestros programas”.

“Canal 13 consagra dentro de su línea editorial el dar cabida a la diversidad en todas sus expresiones, y dar oportunidad a todas las corrientes de opinión, salvo aquellas que promuevan el odio y la violencia. Asimismo, promovemos el ejercicio de la democracia y la búsqueda del bien común en todas las instancias, sin por ello dejar de denunciar tanto los intentos de socavarla, como el eventual debilitamiento de sus instituciones”, agrega.

Asimismo declara que “así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo, reafirmando siempre nuestro compromiso con un periodismo de excelencia, en una institución donde prima el pluralismo, la ética, la independencia, la objetividad, la imparcialidad, el respeto, la responsabilidad social y el rigor; valores fundamentales a la hora de informar”.

“Como Canal 13 defenderemos siempre la libertad de expresión, de nuestra línea editorial y de todas y todos los profesionales de las comunicaciones que dan vida a nuestra institución”, cierra