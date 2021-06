Delgado y condiciones de Chile Vamos para aprobar estado de excepción: "Hay que cuidar los equilibrios necesarios"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó que en las próximas horas se ingresará la solicitud para extender el estado de excepción constitucional en el marco de la pandemia.

"Esta solicitud se enmarca en seguir cuidando a la gente, por más que los números estén mejorando y las curvas estén a la baja y la vacunación avance a paso firme, la pandemia sigue entre nosotros", sostuvo.

Frente a las condiciones de los parlamentarios de Chile Vamos para aprobar la iniciativa, el ministro insistió en que por un "carril va el estado de excepción constitucional, que eso es binario, o se aprueba o no se aprueba, y otra cosa son las medidas administrativas ligadas al 'Paso a Paso' que en los próximos días van a ser anunciadas", dijo.

Lo anterior, haciendo referencia a las peticiones sobre el toque de queda y las modificaciones al plan Paso a Paso.

"Al aprobar el estado de excepción constitucional por catástrofe nos están otorgando la facultad de establecer cuarentena y toque de queda", reiteró, añadiendo que "si nos aprueban la extensión tendremos que sentarnos a conversar cuáles son esas consideraciones. Pero el llamado es así como el Gobierno está dispuesto a escuchar a los partidos de Chile Vamos y entender que hay necesidad de la gente, también que los partidos entiendan que el Gobierno tiene que cuidar la salud de las personas y hay que cuidar los equilibrios necesarios".

"Por eso yo digo que son carriles distintos, acá no se puede aprobar un estado de excepción constitucional con requisitos, el decreto no puede decir, va a abrir el comercio en tal horario, o no al toque de queda", replicó.

Por ende, reiteró que se va a "seguir conversando para que puedan confiar en cual va a ser el criterio, creemos que una buena conversación y la palabra, vale mucho más que el decreto".