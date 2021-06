Gobierno expulsa a 72 ciudadanos extranjeros

Esta jornada el gobierno realizó una nueva expulsión de un grupo de 72 inmigrantes entre ciudadanos colombianos y argentinos.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que se trata de casos de expulsiones judiciales, donde se realiza por mandato de los tribunales, y de otros administrativos, en las que cada caso cuenta con su propio expediente.

"La nueva ley migratoria contempla un proceso extraordinario de regularización, iniciado por más de 300 mil personas, más de 70 mil ya están regulares en el país. Ese es el llamado que hacemos, a la regularidad migratoria; el ingreso clandestino es todo lo contrario", dijo Galli.

El personero de Interior dijo que los ciudadanos extranjeros que ingresan de manera irregular "quedan en la peor situación de precariedad en Chile. Ese ciudadano extranjero no puede hacer una vida en nuestro país, no tiene RUT, no puede emplearse formalmente, no puede arrendar una residencia".