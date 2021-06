El Gobierno se compromete a flexibilizar el toque de queda

El Congreso aprobó con el rechazo de la UDI la prórroga hasta el 30 de septiembre del Estado de Excepción, que permitirá mantener planes sociales y medidas de restricción al libre tránsito ante la pandemia. Para conseguir el respaldo el Ejecutivo se comprometió a aplicarlo de forma menos rígida que lo actual, lo que incluirá una mayor flexibilidad en el toque de queda, que rige desde marzo de 2020.

"Tiene que haber un ojo puesto en lo sanitario, pero también en las necesidades sentidas de las personas, de los gremios", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Los parlamentarios criticaron que debieran discutir la extensión del Estado de Excepción sin que el Gobierno les entregara un detalle de lo que planea hacer para los próximos tres meses.

"Prefiero no firmar un cheque en blanco para las restricciones", dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya. Su par de Convergencia Social, Gabriel Boric, pidió frenar las "medidas que no se aplican a la realidad particular de cada territorio".

Los parlamentarios criticaron que, por ejemplo, se aplique un toque de queda nacional cuando hay comunas que tienen pocos casos, algo en que coincidió el ministro de Salud, Enrique Paris. Éste se excusó por no detallar los cambios que analizan, pues explicó que se comprometió con un centenar de organizaciones a discutir con ellos antes las variaciones que comunicarán la próxima semana.

Las autoridades añadieron que el Estado de Excepción es fundamental si se empiezan a masificar variantes más contagiosas del coronavirus, ya que posibilita aplicar cuarentenas comunales, cerrar fronteras y aplicar transferencias directas de recursos para paliar los impactos sociales.

No obstante, el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró que en esta etapa habrá una mayor flexibilidad en el toque de queda, clases presenciales, mayores facilidades de movilidad a los vacunados con dos dosis y un fomento de las actividades al aire libre.