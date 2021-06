Revisa si fuiste designado vocal de mesa en las primarias presidenciales del 18 de julio

En el marco de las primarias presidenciales legalesque se realizarán el próximo 18 de julio, el Servicio Electoral publicó la nómina de vocales de mesa que deberán cumplir su labor durante esa jornada.

En la oportunidad podrán votar los militantes de los partidos de cada uno de los candidatos que se someterá a la elección, como también ciudadanos independientes. Se deberá escoger participar en una de las dos primarias.

Entre ellas, Apruebo Dignidad, donde compiten el diputado de Convergencia Social Gabriel Boric y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue del Partido Comunista.

Y por otro lado se encuentran las primarias de Chile Vamos, donde se enfrentan el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli), el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), el ex presidente de BancoEstado Sebastián Sichel (IND) y el pronto ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI).

Revisa AQUÍ si fuiste seleccionado como vocal de mesa.