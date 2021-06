Vacunas Sinovac y Pfizer-BioNTech muestran en Chile un 90% y 98% de efectividad

La segunda región que muestra más caída es Magallanes, que ha disminuido sus casos 37,4% en los últimos 14 días y 30,1% en la última semana. Por otro lado, “la tasa de positividad del test PCR ha ido disminuyendo lentamente pero constante, y en este momento la tasa de positividad a nivel nacional es de 6,9%”, dijo la autoridad.

Además, el ministro dio a conocer las cifras de vacunación contra el COVID-19. Indicó que hasta ayer por la tarde se habían vacunado en Chile con una dosis, 12.467.055 personas. Esto equivale al 82,02% de la población objetivo. Y con dos dosis “hemos vacunado a 10.289.270 personas, lo que equivale al 67,69% de la población objetivo, quienes ya han completado su esquema de vacunación”, informó.

Luego, se refirió el Dr. Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, quien entregó la tercera actualización del Análisis de Efectividad de la Vacunas Coronavac en Chile y nuevos antecedentes sobre el proceso de inmunización.

“Es importante mencionar que en la medida que se fue avanzando en la cobertura del programa de vacunación, con gente que ya ha completado su esquema de inmunización, fuimos observando un cambio notable en las personas que se enfermaban de COVID-19. Y actualmente gran parte de las personas que hacen la infección corresponden a personas jóvenes no inmunizadas, es decir, que no han recibido la vacuna, que han recibido solo una dosis o que aún no se encuentran dentro del periodo de protección”, explicó Araos .

Y agregó que “eso debe quedar absolutamente claro, porque decir que la vacuna no funcionó tiene un efecto negativo en el avance del programa, en la confianza de la gente y eso es lo peor que nos puede pasar en este momento”.

El médico señaló que esos resultados positivos se reflejan en las cifras que manejan, las que indican que solo alrededor de un 25% a un 30% de las personas que se enferman han recibido su esquema completo de vacunación. Además, la mayoría de la gente que se hospitaliza por esta enfermedad son personas no vacunadas, al igual que los que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, quienes solo un 26.36% cuenta con un esquema de vacunación competo.

«Con esto podemos decir con certeza, basada en nuestra vigilancia, que hay una asociación que permite decir que el desplazamiento de casos a persona no vacunadas y jóvenes tiene que ver con el programa de vacunación. Eso se refleja en los análisis de efectividad», explicó Rafael Araos.

Respecto a la efectividad de la vacuna de Coronavac (Sinovac), el Análisis de Efectividad refleja que luego de 14 días desde que se administra la segunda vacuna, esta logra entre 63% y 64% de inmunidad, es decir que, si se proyectaba que 100 personas se enfermarían con síntomas sin la vacuna, con el esquema completo de vacunación solo lo hacen 36.

En cuanto a la hospitalización, la efectividad es entre 86.8% y 87.8% y en ingreso a unidades de cuidados intensivos es de 90%, lo que significa que si se espera que 100 personas requieran de tratamientos intensivos por enfermar de COVID-19, con ambas vacunas administradas y luego de 14 días, esta cifra disminuye a 10 personas. Para finalizar, la vacuna tiene un 86.4% de efectividad para prevenir fallecimientos por el virus SARS-CoV-2.

Por otro lado, en esta oportunidad, las autoridades dieron a conocer las cifras de efectividad que la vacuna Pfizer-BioNTech ha mostrado en nuestro país y con la cual se han administrado casi cinco millones de dosis.

Esta vacuna, es efectiva para prevenir el 90.9% de los contagios, el 97.1% de las hospitalizaciones y el 98.4% de los ingresos a unidades de cuidados intensivos. Además, disminuye las probabilidades de muerte un 91.8% a las personas que completaron su esquema de vacunación.