Mark González y ataque sufrido en el cerro: "En el video se escucha 'te voy a dar unos tiros'"

El ex delantero de la selección chilena, Mark González, conversó con el matinal de Canal 13, Bienvenidos , donde abordó el ataque sufrió él y su familia en el cerro Loma Larga donde aseguró que hubo amenazas de muerte que le hicieron.

El ex cruzado relató que "desde que yo vi que empezaron a bajar, pensé 'esto se pondrá feo', por las amenazas de muerte y en el video se escucha 'te voy a dar unos tiros'. Era todo blablablá, todo amenaza. No les importó nada y la amiga de Maura se llevó a los niños, ahí yo empiezo a tirar piedras, pero era para ganar tiempo y que los niños pudieran salir del condominio".

"Ellos tenían palos y machetes, pero quién sabe si tenían una pistola", añadió.

González contó que "iba a hacer un paseo familiar, como lo solemos hacer todas las semanas y era un día más. Ese día invitamos a dos amigos nuestros, íbamos felices como un día normal y a unos 100 metros se habla de propiedad privada, pero nosotros en el condominio tenemos un acceso directo al cerro y previo a eso escuchamos un balazo. Entramos al cerro y nos encontramos con otra familia y nos dicen 'tengan cuidado porque nos acaban de amenazar con un balazo. Alcanzamos a avanzar 100 metros y nos devolvimos'. No pensé en regresar, porque siempre nosotros vamos, y avanzamos 30 metros y aparece gente y nos empiezan a agredir verbalmente. Eran garabato limpio, a lo flaite hacia Maura, porque iba adelante, y empezaron a bajar corriendo".

"En ese momento pensé 'esto se pondrá feo', pero siempre fui pacífico, y traté de mantener la calma para saber hasta dónde podíamos llegar. Ellos dicen que mi perro los agredió, pero fue el que menos participó... A mí el video me cayó del cielo, porque mi perro no me defendió. Nos decían que nos fuéramos, era como que estuvieran escondiendo algo", agregó el ex delantero.

En esa línea, sostuvo que "nosotros siempre vamos, y tengo un montón de mensajes de gente que habla de este señor de a caballo, y que han existido balazos y de gente a la que han perseguido con machetes", complementó.

"Me quebré cuando estaba constatando lesiones, porque me contaron que mi hijo tomó un fierro porque quería ir a defenderme", cerró González.