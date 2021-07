Fiscal Manuel Guerra presentó su renuncia al Ministerio Público: "He cumplido un ciclo"

El fiscal regional oriente, Manuel Guerra, presentó su renuncia al Ministerio Público a través de una carta dirigida al fiscal nacional, Jorge Abbott.

Guerra cumplió casi 20 años de carrera en el organismo, según explicó en la misiva "mi partida se debe a que considero que he cumplido un ciclo de vida profesional y que ha llegado la hora de emprender nuevos desafíos profesionales en los cuales siempre procuraré ocupar muchas de las enseñanzas que me deja mi contribución como trabajador de la Fiscalía de Chile".

“Con el Ministerio Público solo tengo gratitud. La fiscalía me ha permitido desarrollar un rol de servidor público el cual siempre he tratado de honrar con mi trabajo, el que no ha estado exento de dificultades, pero del cual rescato la oportunidad de poder servir a Chile y a su gente, privilegio del que me siento profundamente agradecido, toda vez que considero que no hay labor más noble y reconfortante que trabajar para contribuir al bienestar de la sociedad de la cual uno es parte”, asegura.