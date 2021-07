Doctor en sociología explicó por qué los memes de Julio Iglesias son un fenómeno que crece cada año

Hace años ya que, sagradamente durante julio -e incluso en sus días previos e inmediatamente posteriores- Julio Iglesias se convierte en el rey absoluto de los memes. Esto, al menos, en países de Latinoamérica como Chile y Argentina.

En 2015, el propio cantante español se refirió a este fenómeno, asegurando que "los conozco (los memes), son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa".

Pero, ¿por qué son tan populares los memes de este artista? El doctor en sociología, Carlos Livacic, explicó que "en el período que yo era pequeño (en los 80's), en que no existían los memes, Julio Iglesias era un hombre que la llevaba en Chile, en todos los sectores sociales". Tanto así, explicó, que "en la portada de un famoso disco de Julio Iglesias aparecía él sentado en un sillón blanco de mimbre, vestido también de blanco. La cantidad de personas que compraron ese sillón para llevarlo a la playa, a su segunda vivienda, fue increíble". Y agregó: "Además la gente iba y decía 'quiero tomarme la foto a lo Julio Iglesias'. Hasta ese sillón era un fenómeno de culto".

Julio y Chile forever

"Julio Iglesias en general siempre ha tenido una llegada muy cercana con Chile, con las mujeres, con las que hoy día son las abuelas o las bisabuelas y yo creo que eso debe haber trascendido un poco. Además, Julio Iglesias tiene otra cosa: tiene no sé cuántas mujeres y siempre se busca una más joven que la otra. Julio Iglesias por sus canciones, también por su apariencia y por su vida siempre ha sido muy conocido aquí".

Incluso, en un concierto en el país el ídolo que hoy tiene 77 años -y no está de cumpleaños en julio- dijo que de tener un hijo le pondría "Chile", cosa que no cumplió pero que al parecer no mermó el cariño que estas tierras sienten por el artista.

Otro punto que de acuerdo con el experto puede jugar a favor de la popularidad del intérprete de "Me olvidé de vivir" es que "siempre aparece riéndose, nunca lo vas a ver enfadado. En julio vienen las vacaciones de invierno, entonces julio, a pesar de que es frío, como que te trae buenas noticias".

Los memes en Chile

Como pocos días antes de julio llegó a Chile la variante delta del covid-19, los memes más frescos de Julio toman mucho este tema, con juegos de palabras relacionadas con nuevas cepas de vino, alas delta e incluso la idea de las variantes chilenas de Julio: Julio César Rodríguez y los fallecidos Julio Martínez y Julio Videla.

Para Livacic, todos estos Julios son personajes de culto. De distintas áreas, pero de culto, y por eso, tal como Iglesias, no dejan indiferentes a las personas y los memes empiezan a brotar.

Por otra parte, el sociólogo destacó que particularmente en Chile los memes son distintos que en otros países.

"El meme de acá es como más personalizado, pero normalmente los memes son en Chile de todo tipo para mí. Aquí se hace, para bien o para mal, un chiste o una alegoría de todo", sostuvo el profesional.