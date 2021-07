Fabiola Campillai tras reunión con general director de Carabineros: "No nos pidió perdón"

Fabiola Campillai se reunó este viernes con el General Director de Carabineros, Ricardo Yañez. En la oportunidad estuvo presente su abogada y el diputado por el Partido Socialista, Leonardo Soto.

Según se informó, el objetivo de la cita era manifestar "la falta de acciones por parte de la institución para colaborar de manera efectiva en la investigación de su caso".

Y con ello se sumaron los planteamientos sobre "la ausencia de sanciones administrativas contra todos los responsables" del ataque que sufrió y que la dejó sin visión en 2019.

Tras el encuentro y evidentemente afectada, Campillai aseguró que "no hay apoyo no hay nada", replicando que lo que esperan es tener "justicia" pero insistió que en este momento "la vemos muy lejana".

Con ello, hizo un cuestionamiento directo al gobierno y al presidente Sebastián Piñera. "Sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante por todas personas que han sido dañadas por este gobierno. El principal culpable de todo esto es el Presidente. Él es un asesino. Él es el que manda a su gente a reprimirnos en las calles y a disparar como si fuésemos delincuentes".

Consultada sobre la conversación con el general director, y si hubo una manifestación de perdón por lo ocurrido, Campillai aseguró que "él no dijo nada. Solamente que empatizaba. No nos pidió perdón y no hay un perdón de nadie, de parte de nadie", cerró.