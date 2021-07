Lavín y llamado a marchar en la apertura de la Convención: "Me parece mal"

El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, abordó el llamado que realizó la Lista del Pueblo a convocar a una marcha en la apertura de la Convención Constitucional y sostuvo que "aglomerar personas no corresponde".

El ex alcalde de Las Condes expresó que "me parece mal, independientemente de que ojalá esa marcha sea pacífica. Me parece mal porque todos estamos hablando de que tenemos que cuidarnos, que no hay que aglomerar personas".

"Tenemos las pymes cerradas, el sector turístico y gastronómico cerrado, sin vender. Entonces, mientras todo el mundo está sufriendo pérdidas importantes por estar cerrados y por no poder abrir y crear empleo, hacer una marcha y aglomerar personas creo que no corresponde", añadió.