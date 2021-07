Lasarte y derrota ante Brasil: "El equipo se va a sobreponer seguro"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, prefirió ver el vaso medio lleno este viernes a la hora de referirse a la eliminación del combinado nacional en los cuartos de final de la Copa América 2021, luego del traspié por 0-1 ante el anfitrión Brasil en Río de Janeiro.

Al momento del balance, el estratega de origen uruguayo declaró que "creo que nuestra participación, que comenté la semana pasada, de traer jugadores con mucho recorrido y otros jóvenes, nos deja satisfechos. Nos duele haber jugado mal con Paraguay y eso, de alguna manera, nos depositó a jugar con el local. Hicimos un buen partido, en el primer tiempo funcionó bien. El equipo se recompuso tras el gol”.

"Hay jugadores que vivieron lo que es la Copa América, enfrentar a selecciones con su poderío, nos vamos recompensados de tener jugadores que tengan la mochila pesada de lo que queda en las Eliminatorias”, agregó.

Además, ‘Machete’ destacó la entrega de sus pupilos en el torneo, donde Chile registró dos derrotas, dos empates y un triunfo. "Es una etapa de transición, no cortante, sino que paulatina. Estoy muy orgulloso de la grandísima entrega de mis jugadores”, dijo.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de todos. Alexis (Sánchez) sabía que no iba a poder, no le pregunté, hizo un esfuerzo para no dejar solos a los compañeros. Hay muchos hinchas chilenos que me van a entender”, añadió.

En la misma línea, el extécnico de la ‘U’ y la UC indicó que “nos vamos con un poquito de cara de tonto, porque hicimos un gran partido (ante Brasil) y merecíamos algo más. No soy de sensaciones. Hay cosas íntimas que son muy buenas, y me voy muy contento”.

Continuando con su análisis del cruce de esta noche, ‘Machete’ expresó que “hoy nos faltó eficiencia en el último pase. Tenemos que generar ocasiones más directas, de finalizaciones más rápidas. Llegábamos a la banda y no terminábamos centrando. Tienen defensores altos, pero así llegó el cabezazo de Ben en el palo".

Para terminar, Lasarte señaló que "el equipo se va a sobreponer seguro. La Copa América va a ser una historia. Respeto a Neymar, es como hablar de Messi o Cristiano. Uno no puede dejar de admirar su calidad. Brasil es un gran equipo, un gran conjunto de futbolistas”.