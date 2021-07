Rodrigo Peñailillo y su relación con Bachelet: “Salí del gobierno y no volvimos a hablar. Pero no la responsabilizo a ella"

Entre 2017 y diciembre de 2020, Rodrigo Peñailillo permaneció en Estados Unidos junto a su familia en lo que denominó un “autoexilio político”, luego de las consecuencias que dejó el caso Caval, los escándalos por el financiamiento irregular de la política y su distanciamiento con la expresidenta Michelle Bachelet, de quien fue su ministro del Interior y su más visible aliado en la segunda administración.

En una extensa entrevista con La Tercera, en la que puso fin a sus cinco años de silencio, habló sobre lo que han sido sus últimos años, enfocados en su Máster en Políticas Públicas en la American University de Washington DC. También reveló que trabajó en el país norteamericano y que pidió un crédito para poner en marcha este plan.

“No estaba preparado emocionalmente para dar entrevistas ni aparecer públicamente, por lo menos el primer tiempo. Necesitaba dar un giro completo”, expresó Peñailillo, junto con remarcar que aprendió a “guardar silencio responsablemente, así lo pensé en su momento, al final abre la puerta para que la gente opine y diga cosas que no corresponden. Hoy, pienso que me defendería con más fuerza, porque uno tiene familia e hijos“.

Respecto de si volvió a tener contacto con la expresidenta Bachelet, el exsecretario de Estado señaló que “salí del gobierno y no volvimos a hablar. Pero no la responsabilizo a ella. Yo necesitaba iniciar una nueva etapa de mi vida, después de tantos años de trabajar con ella, y me concentré en eso. Ella también tenía que continuar con todas las dificultades, con todo lo que habían significado los últimos meses”.

Sobre una eventual carrera política, que podría comenzar en el Senado, Peñailillo remarcó que desde la Región del Biobío “me han pedido que lo piense y es una decisión que voy a tomar en su momento. Lo estoy evaluando con mi familia y tengo que verlo con calma“.

“No es fácil, pero puedo ayudar a mi país con mi experiencia, con lo que he visto, realizado, estudiado. Lo puedo hacer y tengo la voluntad“, añadió, junto con puntualizar que antes de llegar a Chile renunció al PPD, partido al que pertenecía. “Esto tiene que ver más bien con mi proceso personal, no con el PPD en sí o sus militantes, a quienes tengo gran aprecio. Quería llegar y tener toda la libertad para tomar las decisiones correctas en el momento que corresponde. Hoy soy un progresista independiente“, comentó.

Acerca de las acusaciones en torno al caso Caval, Rodrigo Peñailillo explicó que “mi rol esencialmente siempre fue de asesor político y no de recaudador. Yo me puedo hacer cargo de mis actos, y en eso creo que queda bastante claro que yo siempre, cuando tenía una responsabilidad, desde que era dirigente estudiantil, dirigente en Coronel hasta que fui ministro del Interior, siempre he actuado con la total transparencia y rectitud que corresponde. Eso es lo que ha marcado mi vida y mi historia”.