Suspenden sesión de la convención hasta mañana: constituyentes acusan que salas no fueron habilitadas

16:42 La instancia estaba programada para las 15:00 horas de este lunes. Sin embargo, no se habrían acondicionado los espacios de forma tecnológica y cumpliendo los aforos en el marco de la pandemia.

Hasta mañana fue suspendida la nueva sesión de la Convención Constitucional que estaba citada para este lunes a las 15:00 horas.

Diferentes constituyentes acusaron que no estaban las condiciones para iniciar el proceso, indicando específicamente la habilitación de las salas. en cuanto a las necesidades técnicas.

Según se había señalado, los representantes se dividirían en cuatro salones con el fin de respetar el aforo en medio de la pandemia.

No obstante, los lugares donde se ubicaría cada grupo no habrían estado interconectado, al no contar con los elementos tecnológicos como cámaras, internet y micrófonos para poder comunicarse vía telemática.

Así lo comentó el constituyente Jorge Baradit, quien responsabilizó al gobierno por lo ocurrido y a Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Convención.

"La situación es terrible. Este gobierno inepto no ha podido conectar cuatro salas para que todos nos viéramos y pudieramos hablar (...) simplemente no estaban habilitadas (...)El gobierno inepto no ha dado el ancho para conectar cuatro cables".

Esta misma línea siguió su par Constanza Schonhaut, indicando que "el gobierno aseguró que a las 3 de la tarde iban a estar las condiciones técnicas y lo cierto es que no están (...) Hay una negligencia de la Segpres".

Las críticas siguieron apuntando a la secretaría técnica y a la gestión gubernamental. En efecto, la constituyente independiente, María Rivera dijo que "la principal responsabilidad es del gobierno" y solicitó la renuncia del secretario técnico de la Convención, Francisco Encina.

La expresidenta de la CUT y representante Bárbara Sepúlveda (PC) dijo que "el gobierno sabía que no existían las condiciones, sin embargo, el dinero público que se está tratando de invertir acá, no aparece".

Alejandra Pérez, de la Lista del Pueblo, en tanto, dijo que "ha entrado una cantidad de plata impresionante y las salas ni siquiera estaban habilitadas. Es una vergüenza, una falta de respeto".

La constituyente Elsa Labraña (Lista del Pueblo), dijo que "faltaba todo" y apuntó que "no queremos seguir perdiendo el tiempo en estas estupideces del gobierno. La señal es de negligencia".

Consultado al respecto, uno de los constituyentes del oficialismo, Arturo Zúñiga, apuntó a la mesa directiva de la constituyente, aunque reconoció las faltas técnicas,

"La mesa debió haber chequeado si estaban todas las condiciones. Desconocemos si se chequeó con el gobierno (...) Hay un tema de tecnología que no fue habilitado".