Convención no sesionará la mañana del martes: mesa se reunirá con el Gobierno para revisar condiciones

Ayer "No podemos exponer al país a un bochorno como este", sostuvo el vicepresidente de la instancia Jaime Bassa tras la fallida reunión de este lunes. Por su parte, la presidenta Elisa Loncón, manifestó que "no podemos cometer la misma situación de que lleguemos y que aquí no esté andando el edificio con todo lo que se requiere".