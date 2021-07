Jefe de gabinete de Delgado presentó su renuncia: era pariente de familia con variante Delta de San Felipe y no lo informó

El jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, presentó su renuncia luego de que se conociera su parentesco con la familia de San Felipe que se contagió con la variante Delta del Covid-19.

El caso ha causado controversia, siendo en un principio el hijo de siete meses del matrimonio quien presentó síntomas de la enfermedad luego de ingresar al país tras un viaje a Estados Unidos. La familia hoy enfrenta un sumario sanitario por incumplimiento de la cuarentena establecida.

El ministro Delgado hizo referencia a la filiación de estas personas con su jefe de gabinete, asegurando que el funcionario cometió un "error" al no informarlo a tiempo.

"Mi jefe de gabinete cometió un error. Que fue no haberme contado ayer, cuando este caso se sabe (...) no me comenta el parentesco. Yo me entero en horas de esta mañana", explicó el secretario de Estado.

"Él ha puesto su cargo a disposición",añadió el ministro, descartando que dicho parentesco influyera en el permiso otorgado a la familia para salir del país en una primera instancia.

"Efectivamente el padre de la bebé es cuñado de mi jefe de gabinete. No tengo ningún antecedente de que él haya hecho alguna gestión para poder autorizarlo. No tengo ningún antecedente de que él haya ejercido alguna presión indebida para hacerlo", sostuvo.

"Esta persona postuló por Comisaría Virtual tal como todas las personas que necesitan salir (del país) por alguna de las causales", replicó.