Fabiola Campillai tras reunión con el presidente de la Corte Suprema: "Él se compromete a darle celeridad al juicio para que esto no se dilate más"

Fabiola Campillai, una de las víctimas de mutilación ocular, tras el actuar de Carabineros en medio del estallido social, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para solicitar un pronunciamiento sobre aplazamiento de su juicio.

Tras la reunión, la afectada expresó "tranquilidad" tras la cita con Silva. "Hoy quedamos más tranquilos, con la reunión de hoy no así con la reunión con Carabineros. Hoy, estamos contentos de sus palabras el presidente de la Corte Suprema dice que el Poder Judicial se juega su reputación en mi caso y por eso él se compromete a darle celeridad al juicio para que esto no se dilate más".

En esa misma línea, Campillai señaló que "estamos con mucha fe, tenemos mucha fuerza, vamos a seguir adelante vamos a solicitar una reunión con el fiscal nacional, esperamos que nos reciba también".

"Vamos a seguir adelante no tan sólo por nosotros, no tan sólo por mi, sino por todas las víctimas del Estado, del gobierno, también para los presos políticos de la revuelta porque también tenemos presos políticos aunque el ministro Ossa diga que no, para tenerlos a ellos presos se inventaron leyes que no existían", sostuvo.