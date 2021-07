Canales de TV chilenos lanzan sus propias plataformas

Esta semana, TVN lanzó su servicio de streaming "TVN Play", plataforma en la que se podrá acceder a lo mejor de la programación actual y también histórica de la señal pública desde los años '70 .

La plataforma tendrá más de 80 programas, 3000 capítulos y toda la programación en vivo de su señal abierta, una programación exclusiva de noticias (24Play), TV Educa Chile y la señal internacional TV Chile.

Entre su material se incluyen teleseries clásicas como "Aquelarre", "La Fiera" así como también programas históricos como "Jappening con Ja", "Amigos siempre amigos" y más.

Para acceder a la plataforma se puede ingresar por la aplicación en celulares con sistema operativo Android e iOS y también en versión web a través de www.tvnplay.cl, sin costo alguno y sólo teniendo que registrarse.

Sin embargo, TVN no es el único canal nacional con este tipo de herramientas. Canal 13 por su lado cuenta con "13 Now", la aplicación VOD (Video On Demand) está disponible en App Store, Google Play, Roku y Smart Tv. Al igual que TVN, cuenta con programas del recuerdo y material actual como "Los 80", "La Torre de Mabel", "Protagonistas de la fama" y más.

El año pasado, Mega anunció que tendrá su propia plataforma pagada donde contarán con más de 100 títulos de series nacionales e internacionales, contenido premium y programas históricos. Desde Mega informaron que la plataforma estará disponible a partir del último trimestre del año.