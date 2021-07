Colegio de Profesores sostuvo que las clases presenciales en fase 1 es una medida "apresurada"

Durante esta jornada el Gobierno informó sobre los nuevos cambios en el plan Paso a Paso, lo que permite la apertura de establecimientos educaciones a partir de la fase 1 generando la disconformidad del Colegio de Profesores.

El presidente del gremio, Carlos Díaz, criticó la decisión afirmando que "es absolutamente apresurado dar a conocer hoy día la posibilidad de abrir los establecimientos, incluido en fase 1, sin que sepamos cuáles van a ser exactamente los efectos de la variante Delta en nuestro país".

"Denunciamos como criminal estos anuncios de pretender abrir en fase 1 o fase 2 los colegios y generar condiciones de muchos contagios y posibles muertes en nuestros estudiantes", sostuvo.

En esa línea, Díaz cuestionó los anuncios y aseveró que o "nada se dice" respecto de "cómo se van a cumplir los protocolos que están escritos".

"No hay apoyo a la labor que hoy día están realizando los docentes en las escuelas y liceos, no hay apoyo para nuestros estudiantes en la conectividad que tanto hemos reclamado, no hay lineamientos ni propuestas pedagógicas, es más de lo mismo. Aquí la única preocupación que plantea el ministerio una vez más es solo abrir los establecimientos, sin importar si los niños asisten o no", cerró.