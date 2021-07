Chilenas recuerdan "Wannabe", un hit de la amistad

Si hay una frase universal en la música pop de los '90 para muchas mujeres es "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends" (si quieres estar conmigo, tendrás que salir con mis amigas). El coro del exitoso e icónico debut de las Spice Girls, "Wannabe", cuya canción estalló hace 25 años.

El grupo irrumpió en una escena musical saturada de bandas masculinas como los Backstreet Boys o NSYNC, pero trajo consigo el boom de grupos de pop femeninos. "Creo que fue la primera girl band con letras más atrevidas", comenta Constanza Lewin, integrante fundadora de Supernova.

La voz de "Maldito Amor" asegura que otro hecho que marcó a las Spice Girls fue el grupo en sí. "Era algo fresco, son cinco mujeres, cada una con un perfil con el que las niñas y adolescentes podían fácilmente identificarse", dice.

"Además, ellas querían fiesta, no solo agradar a un hombre. Querían pasarlo bien. Esa es la importancia que tiene 'Wannabe' para mí: chasconeó la escena, dijo lo que muchas chicas querían decir. Esa alegría rebelde tan propia de la adolescencia se plasmó ahí", añade.

ícono de los '90

Pero el boom de la canción no solo rompió en las radios: hubo test de revistas para saber con cuál chica Spice se parecían más hasta aparecieron muñecas con su look.

"Es que además de ser un grupo pop con una canción súper pegajosa, todas nos podíamos sentir identificadas con una de las Spice, todas tenían su estilo, su carácter y era súper interesante ver esta variedad en un solo concepto", recuerda Bárbara Sepúlveda, una de las integrantes de Kudai. "A mí me gustaba mucho Emma, la babyspice", recuerda entre risas.

"Cuando salió 'Wannabe', yo estaba en un colegio súper católico y la banda me llamó demasiado la atención, eran como barbies humanas por cómo vestían... Las Spice Girls te sacaban de la rutina de ser una niña en un colegio de monjas. Otra realidad", dijo.

Su compañera de banda, Nicole Natalino, está de acuerdo. "Las chicas eran un boom en su época, yo tenía las barbie de las Spice Girls y mis recreos del colegio eran juntarme con amigas a cantarla y bailarla", añade.

"Creo que hasta el día de hoy el tema es súper conocido. Puede pasar el tiempo, la escuchas y simplemente no suena antigua, es súper fresca y motivada. Creo que podría ser un himno", dice. Y no es la única que lo piensa.

Ya con un cuarto de siglo sobre sus hombros, "Wannabe" continúa jactándose como un himno a la amistad femenina y pareciera que los años no la han borrado de la memoria colectiva, como comentan las artistas chilenas.

Y es que si bien las tres artistas recuerdan sonar el tema en recreos del colegio o en alianzas, esta costumbre no parece haberse quedado en los '90. Trinidad Riveros, mejor conocida como Princesa Alba, también la recuerda en sus alianzas escolares, pese a que nació un año después de que la canción saliera en radios."Mi hermana mayor era muy, muy fan de las Spice y creo que me traspasó eso", explica.

"Aún así creo que la canción está en la memoria colectiva de todas, en las alianzas, la canción que había que imitar para los trabajos y también la que se sigue poniendo en las discos y sé que sigue en las playlist de cualquier mujer de cualquier edad", comenta.

"'Wannabe' se inmortalizó en el tiempo y también habla tanto de la amistad y sororidad que podría ser un himno", cierra .