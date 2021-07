Gobierno dijo por carta sobre ministro de Salud que para que haya sumario debe existir una denuncia formal

13:33 "No es lo mismo una casa que un lugar de trabajo. Cuando escuché que decían que el aforo es de cinco, si fuera por eso el Minsal no podría funcionar", dijo el vocero sobre una acusación contra el ministro de llegar a saludar a una persona de cumpleaños en dependencias del ministerio.

El vocero, Jaime Bellolio, abordó la acusación contra el ministro de Salud, Enrique Paris, y su jefe de gabinete, en una carta al medio Interferencia, donde se pide un sumario sanitario, por lo que se describe en la misiva como la llegada del secretario de Estado a una "fiesta de cumpleaños" en dependencias del Departamento de Comunicaciones del Minsal, con un aforo de más de 30 persas.

El ministro Secretario General de Gobierno dijo que "no es lo mismo una casa que un lugar de trabajo. Cuando escuché que decían que el aforo es de cinco, si fuera por eso el Minsal no podría funcionar. Otra cosa distinta es que los miembros del equipo de comunicaciones, uno de ellos estaba de cumpleaños pero no es que haya habido una una fiesta".

Además, Bellolio dijo que no hay antecedentes para la apertura de un sumario sanitario en contra del ministro de Salud, debido a que no se ha presentado una denuncia formal en su contra.

"Una vez que eso ocurra, evidentemente tiene que investigarse para saber cuántas personas habían, si es que se guardaron los debidos resguardos sanitarios (...) al momento entiendo, por lo que ha dicho la subsecretaria Daza, eso no ha ocurrido, dijo Bellolio, respecto de una denuncia formal contra Paris.