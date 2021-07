Héctor Llaitúl: "No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo"

08:10 "Estaba metido en un lugar de difícil acceso, en una faena forestal, no entendemos la razón de tal maldita confusión”, comentó el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), descartó que el comunero fallecido en enfrentamiento con Carabineros en Carahue fuera su hijo.

Según comentó a Interferencia concurrió a reconocer el cuerpo junto a la pareja de Ernesto Llaitul. "Fuimos suponiendo que era mi hijo, pero no era. Lo que pasa es que los cuerpos eran parecidos con el fallecido que es Pablo Marchan, un weichafe de la CAM y como le llegaron balazos en el rostro se le había desformado un poco, quizás eso confundió a Carabineros o al fiscal, no tengo idea o habría alguna intencionalidad al decir que era mi hijo, pero no es él".

Con elló, añadió que "estaba metido en un lugar de difícil acceso, en una faena forestal, no entendemos la razón de tal maldita confusión”.

“No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo y como empezó a circular esa información, nosotros también lo suponíamos, pero cuando vimos el cuerpo vi que no era mi hijo, no era Ernesto. Hay un morbo terrible sobre que abatieron a mi hijo”, añadió.

Llaitúl reiteró que hicieron una serie de gestiones para "poder visitar el cuerpo para identificarlo. Fuimos y tenía deformado el rostro por los tiros o tal vez le dispararon después, no lo sabemos".