Claudio Bravo:"El adiós a la 'Roja' lo tengo en mi cabeza durante mucho tiempo"

El arquero de la selección chilena y Real Betis de España, Claudio Bravo, se refirió a su futuro en el combinado nacional, asegurando que durante “mucho tiempo” tiene en su cabeza decir adiós al ‘Equipo de Todos’, con el que ganó dos Copa América.

El formado en Colo Colo aclaró de entrada que aún no piensa en colgar los guantes, pero que la despedida de la ‘Roja’ ha rondado por su mente desde hace un buen tiempo.

"El adiós lo tengo en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero yo seré el primero que me daré cuenta de cuándo tengo que dejar mi actividad, cuándo no voy a estar en la selección, o cuando llegue el día en que toque la puerta en algún club y diga que hasta aquí llegó mi camino", declaró en diálogo con La Tercera.

"Y me pasa hoy en día, en la importancia de sentirme bien, sentirme útil, que sigo siendo un jugador que aporta. Cuando no sienta esas cosas, seré el primero que dé un paso al costado. Eso lo tengo más que claro. Puede ser en un año, dos, tres o no sé cuándo. Eso lo van a determinar mi cuerpo, mi cabeza y mi entorno", añadió.

Consultado por la posibilidad que diga ‘no más’ en el combinado tras el Mundial de Qatar, de llegar a clasificar el conjunto de Martín Lasarte, Bravo indicó que "depende. Es un poco como esta Copa América. Mauricio (Isla) me puso en aprietos en un live y le dije que si ganábamos la Copa iba a sentir esa sensación de plenitud que tuve un tiempo atrás ganando las dos Copa América y era un buen momento para decir 'mira, ya está. Lo dejamos aquí'. Pero creo que a todos nos quedó la sensación de que tenemos que seguir ayudando, volver a meter a Chile en un Mundial. Si es la ocasión o no, lo determinará el tiempo”.

Respecto a la opción de regresar al fútbol chileno, el de Viluco dijo que "no lo sé. Depende del tiempo, de los deseos. Hoy estoy muy bien y ya veremos qué es lo que depara el futuro: si es acá en Chile, si es fuera. Ya veremos dónde toca estar. Yo solo quiero estar bien, estar contento, ser un aporte”.

Para terminar, el exFC Barcelona y Manchester City no descarta la posibilidad de convertirse en entrenador tras el retiro. "Sigo pensando mucho, evaluando cosas. No me cierro a nada. Pero sí es algo que me gusta, que me llena. Ya me tomaré el tiempo para decantarme si es por ello o por otra cosa. Ahora, estos últimos años, me quiero dedicar a disfrutar de mi profesión, de dónde me toca estar a nivel de selección y club. Quiero, estos años, pasarlo bien”.