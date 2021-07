Jani Dueñas: "Viña me mostró que el stand up debe ser un gusto"

La comediante Jani Dueñas afirma que no extraña realizar stand up, ni tampoco siente una obligación por volver. "El stand up es, para mí, un placer y quiero que lo sea siempre", explica la también voz en off de "La Divina Comida".

Es por eso que, alejada de los escenarios más allá del motivo de la pandemia, Dueñas ha continuado su trabajo en radio y televisión. Sin embargo, ahora prepara su debut en su porpio ciclo de entrevistas.

El programa "Se ríe en la fila" trata de entrevistas grabadas que serán emitidas de manera gratuita a partir de julio en la plataforma digital del Teatro Municipal de Las Condes.

En el proyecto, Jani Dueñas conversa con cuatro mujeres comediantes: Javiera Contador, Natalia Cuevas, Belén Mora y Francisca Feuerhake (La vieja cuica).

De acuerdo a la exClub de la Comedia, en el espacio las humoristas conversarán "para entender nuestros procesos creativos, cómo trabajamos o cómo vivimos", para poder ver cómo es ser mujer en el mundo de la comedia.

¿Fue difícil reunir a todas las humoristas?

No, para nada. Hubo mucha buena onda, son gente muy simpática. Lo que más me llamó la atención es lo diversas que son... de partida, no todas son mis amigas, aunque lo parezca. Son colegas, nos cachamos, pero puede que la gente piense: "Ah, invitó sólo a sus amigas" y la verdad es que no, buscamos mujeres que usaran el humor de distinta manera en sus carreras: stand up, personajes de todo tipo, el humor nuevo, etc.

También continúas trabajando en "La Divina Comida" desde su inicio, ¿cómo es la experiencia de ser la voz en off del programa?

Es una súper buena pega, la paso súper bien,. Siento que es una fortuna tener trabajo en este momento y me siento aún más afortunada por poder hacerlo desde mi casa. También porque es un equipo que me da completa libertad para decir lo que yo quiera, y eso se agradece sobre todo en la tele, donde todo es muy controlado y no siempre puedes decir lo que tú querai'. Creo que es un lujo no tener una linea editorial impuesta, si no que te dejan tirar la talla como quieras.

Si te dieran la oportunidad de volver al Festival de Viña, ¿aceptarías volver?

Si el festival siguiera como ha sido toda la vida, no, porque yo creo que no es un lugar para mí y eso ya lo aprendí. Tampoco tengo el deseo de revancha, no tengo una idea de "sí, voy a demostrarle a todo Chile que sí puedo dominar al monstruo" (risas). No me interesa. Yo realmente creo que nunca debí haber ido al Festival de Viña, no era mi lugar. Además, debo reconocer mis errores sobre como me preparé, evidentemente pude haberlo hecho mejor. La comedia y el stand up, sobretodo tras la experiencia de Viña que fue muy, muy traumática, dolorosa y difícil, me dejó también con la sensación de que el stand up es para mí un placer y quiero que lo sea siempre. Lo haré solo cuando la pase muy bien.