Campillai respondió a Desbordes por disparos: "No fue de rebote, fue al cuerpo, a la cara y a matar"

12:11 La víctima del accionar policial, quien se reunió hoy con el fiscal nacional, se refirió a los dichos del precandidato presidencial, luego de que este dijo pensar que los disparos que provocaron lesiones y traumas oculares, no fueron en su mayoría directo a los afectados.

Esta jornada, tras reunirse con las máximas autoridades de la Fiscalía, Fabiola Campillai, víctima de mutilación ocular producto del accionar de Carabineros, respondió al precandidato de Chile Vamos, Mario Desbordes, quien en el debate televisado de este lunes dijo que la mayoría de las lesiones causadas por los policías, podrían ser por rebote de los disparos.

"No tiene idea de lo que está hablando. Las balas no fueron un rebote. Así lo comprobamos, así lo viví yo, las personas con trauma ocular y las personas muertas. No fue de rebote, fue al cuerpo, a la cara y a matar", dijo Campillai.

Sobre la reunión, la mujer expresó que "nos dejó más tranquilos (...) tenemos la sensación y queremos creer que va a haber justicia. Alcanzando la justicia uno de nosotros, podemos soñar que va a haber justicia para todos por igual".

Su abogada, Alejandra Arriaza, explicó que en la cita con la Fiscalía participó el fiscal nacional Jorge Abbott, la encargada de DD.HH. de la institución, Ymay Ortiz, y el fiscal metropolitano de la zona occidente, José Luis Pérez Calaf.

En la cita, dijo la jurista, se abordó la idea de darle celeridad a la investigación, no sólo al policía que se encuentra individualizado y formalizado, sino "a todos los funcionarios que tienen responsabilidad penal" en el caso.

"Que no se sancione sólo a aquel que apretó el gatillo, sino a todos los responsables", puntualizó Arriaza.