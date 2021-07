Desbordes por caso Campillai: "Carabineros a ella le tiene que pedir disculpas"

13:07 El precandidato de Chile Vamos abordó el caso luego de que ayer dijo pensar que en la mayoría de las lesiones y traumas oculares, los disparos no fueron directos. Esta jornada la víctima respondió tras reunirse con el fiscal nacional por el caso.

El candidato presidencial de RN y del PRI, Mario Desbordes, dijo que Carabineros debe pedirle perdón a Fabiola Campillai, víctima de mutilación ocular tras el accionar policial, luego de que ayer en el debate televisado de Chile Vamos, aseguró que la mayoría de los casos de lesiones y traumas oculares, no se produjeron por disparos directos.

Esta jornada y tras reunirse con el fiscal nacional Jorge Abbott, Campillai respondió a las palabras de Desbordes en el debate y dijo que "No tiene idea de lo que está hablando. Las balas no fueron un rebote. Así lo comprobamos, así lo viví yo, las personas con trauma ocular y las personas muertas".

Tras ello y en medio de una actividad de campaña, el ex ministro de Defensa, dijo solidarizar con Fabiola Campillai. "Si se disparó o no a matar, eso lo determinará o no la justicia. Ella es muy difícil que lo haya podido haber visto, porque es una cuestión de mucha velocidad".

"Ella es una de las víctimas más inocentes", dijo el precandidato de RN y el PRI, quien añadió que "Carabineros a ella le tiene que pedir disculpas".